En Argentina la situación no es mejor. A la discusión pública aún le cuesta comprender el impacto que las redes sociales y las nuevas formas de comunicarse tuvieron en la política electoral. Los paradigmas de discusión sobre el trabajo se basan en un formato de producción industrial que ya no existe. Las ideas sobre educación muchas veces hablan de una escuela y de relaciones entre alumnos y maestros que ya no están ahí. Nuestra conversación cotidiana, en suma, tiene un problema de conceptos y categorías que quedan cortas para discutir de manera profunda la realidad. El reverso de esta carencia es que nuestra capacidad para imaginar una Argentina del futuro queda seriamente comprometida.