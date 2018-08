No está dicho, desde luego, que la Argentina que ha comprendido todo esto y piensa en el país que le va a dejar a sus hijos sea capaz de decidir con su voto las elecciones de 2019. Sobre todo, porque siguen siendo inexplicablemente muchos quienes no creerían que Cristina es una psicópata corrupta ni aunque la vieran revolear bolsos a lo López o castigar adversarios a lo D'Elía. Y son muchos también quienes, ignorando la evidencia acumulada en 12 años de complicidad y degradación, creen que el peronismo es diferente al kirchnerismo. Aún peor, una Argentina corporativa empresaria, sindicalista y eclesiástica, los respalda y apoya. No está dicho que no vuelvan más. Y sin embargo, por ahora, la Argentina antipopulista sigue avanzando. Era un milagro que Vidal venciera a la Morsa, y le ganó. Era un milagro que Macri le ganara a un kirchnerismo en el poder, y triunfó. Era un milagro que el Gobierno sobreviviera a la combinación mortal de una herencia catastrófica, un poder político exiguo, una coyuntura internacional crecientemente desfavorable y la peor de las oposiciones posibles, y aquí estamos. Y parecía un milagro, hasta el año pasado, ver en la cárcel a muchos de los principales funcionarios K, Boudou y De Vido incluidos; y allí están. ¿Por qué no creer que se puede? ¿Por qué no pensar que toda la banda, incluida la Jefa, terminará pagando sus culpas según la ley? ¿Por qué no ver a la primera administración de Cambiemos como lo que es y lo que puede razonablemente ser? No los reyes magos que en cuatro años reparan los desatinos de 70 y nos dejan hechos una Suiza pero sí el gobierno que frenó la decadencia, acabó con la mafia y sentó las bases de un futuro incomparablemente superior.