La movilización impactante de gente pidiendo por el fin de una excentricidad en forma de fueros, anacrónico modo de crear guaridas ilegales, debe haber desatado una nueva furia del no. No son ciudadanos que creen que todo tiene un límite. No son avergonzados por la voracidad de quien ha saqueado. No son más que manipulados por medios infernales que no ven lo que ella y los suyos ven. No son. Aunque la realidad, de a miles, le diga que lo que no es más es su negación.