Germán Bidart Campos decía sobre los fueros parlamentarios: "Una impunidad total y absoluta con la que el legislador en ejercicio de su mandato puede injuriar, calumniar, ofender, etcétera, no parece éticamente sostenible. Eso no es ya un privilegio, inmunidad o fuero parlamentario, sino una irritante lesión a la igualdad; una banca legislativa no puede proporcionar vía libre para delinquir". La idea del privilegio parlamentario es la protección de la actividad en lo que respecta a las opiniones y los votos emitidos por los congresistas en las Cámaras que integran. En nuestro sistema las inmunidades son tres: la inmunidad de expresión, la inmunidad contra el arresto y las limitaciones al proceso que están vinculadas con lo que denominamos desafuero.