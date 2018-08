Podemos citar varios ejemplos de como nos afecta la corrupción: las personas no tienen acceso a la Justicia, se sienten inseguras y no pueden proteger sus medios de subsistencia; los funcionarios prestan mayor atención a los sobornos que a la ley; las familias pobres no alcanzan a alimentarse porque los programas sociales son corruptos o porque son desviados; las escuelas no pueden ofrecer a sus estudiantes una educación sólida porque han sustraído del presupuesto asignado a la educación.