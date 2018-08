Los límites de la herencia: cuando asumió Mauricio Macri, es cierto que la crítica imperante era la de la "banda del flan". Se lo llegó a responsabilizar incluso de una supuesta devaluación, cuando el nuevo Gobierno liberó (como era necesario) el tipo de cambio, que, lógicamente, estaba más cerca del valor del mercado negro que del regulado por el kirchnerismo. Otra injusticia fue la de las críticas del denominado "tarifazo" luego de la regularización de tarifas tras una década de excesivos subsidios. Pero es innegable que desde que se fue Cristina hasta hoy, la moneda se ha devaluado aproximadamente un cien por ciento. La inflación no da tregua, la economía no despega y el Estado es el monstruo inviable que era hace tres años. Ya no está comandado por una asociación ilícita de una banda de ladrones, es verdad. ¿Pero es esto suficiente? Lo cierto es que no.