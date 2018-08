De tal manera, no resulta necesario reformar la Constitución Nacional para limitar la imposibilidad de arresto a los casos de delitos que se imputen al legislador durante el tiempo de desempeño de sus funciones, dejando de lado los que hubiera cometido con anterioridad a su elección. Esto no solo no encontraría obstáculo en la letra de la Carta Magna sino que estaría conforme a una saludable interpretación de la norma de la ley fundamental, el sentido común y la protección de la ciudadanía, que no entiende cómo el Congreso se ha convertido en una cueva de cómplices, que rechaza los pedidos de desafuero para la detención de legisladores que formulan los jueces cuando investigan hechos delictivos cometidos con anterioridad a su elección como legislador.