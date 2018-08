La semana pasada concluyó con dos frases desafortunadas del Presidente que lo alejan de la posibilidad de recuperar la credibilidad perdida. La primera: "No pasa nada", refiriéndose a la denominada "tormenta", de cuyo daño social no parece ser consciente. La segunda sobre cómo evaluaba políticamente la conveniencia o no para su futuro 2019 de Cristina de Kirchner presa: "Algunos me dicen que no me convendría". Tal vez por la decadencia que atraviesa nuestro país no llama la atención que el entorno del Presidente evalúe la necesidad de lo peor para ser o aparecer como mejor. Suena en las antípodas de lo que pretendió ser lo nuevo.