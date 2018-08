No obstante, en las últimas décadas hubo una evolución de ese paradigma y, por ejemplo, la acción colectiva prevista en la Carta Democrática Interamericana no se consideró que violentaba a la doctrina Estrada. Lo mismo la renovada participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en Misiones de Paz de Naciones Unidas. También en lo que hace a las votaciones en organismos multilaterales sobre violaciones a los derechos humanos, en particular desde que el canciller Jorge Castañeda, en el 2000, comenzó a criticar abiertamente a Cuba. En este contexto, el Gobierno mexicano saliente ha sido un integrante destacado del Grupo de Lima, que no reconoce las elecciones presidenciales de mayo en Venezuela por considerar que no cumplieron las garantías democráticas mínimas y exige el retoro de la democracia.