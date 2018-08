La mayoría fue tomando distancia, de Menem no quedó nadie, de los Kirchner van a sobrevivir sectores radicalizados, de esos que se fanatizan y se vuelven cada vez más enojados y menos votados. La corrupción salió a la luz, negarla es imposible, los errores del Gobierno no se cubren con ella ni le devuelven vigencia a los derrotados. La corrupción no era una debilidad de la revolución, sino al revés, la mística era tan solo una cobertura de la codicia. Y más aún, esta enorme corrupción que se destapa no alcanza para explicar la miseria que nos invade, el poder de los grandes grupos y la desmesura de sus ganancias todavía ni siquiera fueron cuestionados. Y en eso los Kirchner están en deuda y los del PRO ni siquiera se dan por enterados.