Esa decisión de negar la realidad y la posibilidad de cambiar el statu quo para mejor esta semana se cobró dos nuevas vidas. Dos mujeres murieron, porque los problemas no desaparecen con solo negarlos o darles la espalda. Son apenas dos casos que salen a la luz entre los miles que quedan en la oscuridad. Sin dudas, lo más grave es la muerte por su irreversibilidad. Sin embargo, no se visibilizan las historias de las miles de mujeres que, aun sin morir, resultan también irreversiblemente dañadas en su salud por los abortos clandestinos. Al recorrer los hospitales públicos, uno da cuenta de la tragedia que significan no solamente las innumerables muertes, sino las tantas mujeres que quedan con graves secuelas de abortos hechos en la clandestinidad y sin ninguna seguridad al no tener más opciones.