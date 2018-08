¿Cuántas veces hemos escuchado que los problemas de la izquierda, sobre todo en sus formaciones más radicales, son consecuencia de la derecha, y que no pueden ser resueltos hasta que sea exterminada la derecha o, al menos, convertida en un centro amorfo, inútil, olvidado? Pese a ser un timo, no es una banalidad. Es un objetivo expreso, lo mismo en los manuales intelectuales y propagandísticos que en los discursos, acentuados con cara de circunstancia, de las rendiciones de cuenta de la izquierda y, en casos aún más patéticos de la izquierdosidad, que no es otra cosa que la actual metástasis desenfrenada del marxismo, ya no cultural, sino pedestre, aunque se cocine en universidades.