Hoy nos hallamos en una situación mucho más grave. El delito fue realizado desde el centro del Estado. Quienes lo impulsaron deberán pagarlo y la Justicia, actuar con la ley en la mano. Pero la sanción más importante debe ser política. ¡Definitivamente política! Y debe serlo pues, si no ocurriese, el kirchnerismo seguirá vivo, con el agravante de que un sector del peronismo continuará protegiéndolo desde el centro de las instituciones. En estas condiciones el futuro de la democracia tal cual la conocemos desde 1983 está en peligro. La solución a esta enfermedad está en manos de la política. Si no la resuelve, la solución vendrá de afuera. No por medio de un golpe. No al menos en este momento histórico. Será un outsider. La élite política está siendo observada negativamente por el pueblo, su descrédito aumenta día a día.