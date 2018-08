Sobre el filo del fin de semana empiezan a trascender detalles de la declaración de Juan Chediack, al que ya muchos señalan como el tercer arrepentido clave. Si Aldo Roggio abrió detalles de la trama de recaudación en las empresas de transporte habilitando nuevos caminos a la ya ardua tarea de la Justicia, el ex titular de la CAC no solo complicaría aún mucho más la situación de la ex presidente sino que abrió con su testimonio una de las puertas más oscuras, la que lleva a las cuevas y financieras que fueron parte del enjuague. Más de una decena de hombres de negocios se preparan para el inminente paso por Comodoro Py. El financista Ernesto Clarens, estrechamente vinculado a los Kirchner ya acordó entrar en el club de los arrepentidos y se predispone a desembuchar.