Sin embargo, lo cierto es que en la realidad se ejecutaron prestaciones que deben ser compensadas. De otra forma, el Estado Nacional vería incrementado su patrimonio en desmedro del contratista, sin causa justificada, lo que no sería justo. Lo propio no puede predicarse, no obstante, de la utilidad que la empresa que incurrió en la conducta ilícita obtuvo del contrato. No luce como equitativo que alguien lucre a partir de un hecho antijurídico.