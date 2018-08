Esta escena de esta fría mañana en la estepa patagónica, con algunas variaciones contextuales, es la misma que se fue dando en el resto del país durante las últimas semanas. Es lo que sabemos todos, lo mismo que escucharon en la radio: que hasta el 10 de agosto tienen que renunciar o pasarse al monotributo social (no agropecuario), que si no lo hacen empiezan a acumular deuda, porque el costo son 267 pesos por mes, que casi nadie se puede pasar porque tienen sus talonarios vencidos o no han facturado en el último año. Que a partir de octubre deberían darse de alta de nuevo para poder facturar la lana, que tienen que ocuparse de ir hasta la ciudad (como puedan y como sea) para que en la oficina de Anses les hagan el trámite, luego hacer el resto de los papeles en rentas y hacer los talonarios en la imprenta, y que mensualmente tienen que hacer el pago (como puedan y como sea)".