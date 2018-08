Argentina no es federal porque se castiga a la provincia de Buenos Aires doblemente, quitándole no solo la voz sino también los recursos. Cuando estaba en duda si la Justicia iba a autorizar a Carlos Menem a presentarse como candidato a senador en 2017, surgió una queja provincial donde subyacía una imagen de Buenos Aires explotadora versus interior explotado. Pero Buenos Aires ya no es Juan Manuel de Rosas contra Facundo Quiroga, no es Bartolomé Mitre contra Chacho Peñaloza. Lo único que les llega ahora de Buenos Aires a las provincias del interior profundo es plata y más plata. Tanta plata que provincias productivas como Buenos Aires reciben poco o nada de los impuestos que generan, mientras que políticos rentistas como Gildo Insfrán en Formosa se perpetúan en el poder gracias a estos recursos.