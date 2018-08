Son importantes estos rápidos avances tecnológicos, ya que las naciones se comprometieron en el acuerdo de París a no cruzar la barrera de un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados. Pero lamentablemente estos avances, que son alentadores, aún son insuficientes, pues si bien es cierto que disminuyen el ritmo de crecimiento de las emisiones, todavía no están en condiciones de reducirlas, que es lo que se requiere para no cruzar esta barrera.