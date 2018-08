Si bien no se cuenta con datos específicos para la comunidad latina, las estadísticas generales en materia de emprendimiento son alarmantes. Según un estudio de Forbes, 8 de cada 10 negocios nuevos no superan los 18 meses de existencia; es decir, su tasa de fracaso es del 80 por ciento. Sin embargo, el dato es rebatido por analistas del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos. "Estos afirman que el 20% de los pequeños negocios no sobrevive la barrera del primer año, y el 50% no sobrevive los cinco años. ¿Mejor que lo que dice Forbes, cierto? ¡Sí! Pero aún son números muy graves", analiza el experto Luis Ramírez, de SCUDO Consulting.