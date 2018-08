Desde la Cecaitra trabajamos incansablemente para que la siniestralidad vial no represente esta epidemia que vivimos en las calles de nuestro país. Tenemos que tomar conciencia que respetar las normas, por más pequeñas que nos parezcan, salva vidas. Y que al momento de tomar un volante no solo tenemos la necesidad de trasladarnos si no la responsabilidad de respetar la vida.