Uno me llamó especialmente para aclararme que no tenía ninguna duda de que Cristina sabía lo de los bolsos, las coimas y toda la plata negra que había manejado primero su marido y después ella misma. Y después me anticipó que no iba a dar el quórum porque se le pudría la interna, ya que en su provincia las opiniones estaban divididas, y denunciar a la expresidenta podía hacerle perder la próxima elección.