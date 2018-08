El debate fue duro y ardoroso. No es malo que así sea mientras se mantenga en el terreno de las ideas y no se descienda a las descalificaciones personales. Esta exigencia, de validez general, es aún más necesaria dentro de los partidos o las alianzas. Se ha dado en esta ocasión una división transversal que atravesó a todos los bloques. Debe ser ponderada la amplitud de miras y la prudencia del presidente Mauricio Macri, quien instó al Congreso a debatir esta cuestión, pero no influyó en las deliberaciones ni en el resultado.