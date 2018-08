Societas delinquere non potest ('las sociedades comerciales no pueden delinquir'): reza un viejo aforismo romanista. Significa que los que delinquen son las personas humanas, no las jurídicas, porque estas son incapaces absolutas de hecho. Pero no cabe duda de que cuando esta sociedad comercial se ha convertido en un mero instrumento para violar la ley y enriquecer sin causa a sus integrantes, ya no puede pretenderse que nada le afecta. La sanción de la disolución societaria se puede aplicar sin duda alguna. No se puede seguir premiando a quienes se beneficiaron de perjudicar a todos los argentinos, permitiéndoles continuar con sus actividades como si nada hubiera sucedido.