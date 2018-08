Las empresas son extranjeras, no tienen normas que limiten su codicia, se van llevando con ellas a la misma estructura social. Y Mauricio Macri esperaba inversores, absurdo, ya se llevan lo que pueden, no hay mucho más para regalar. Pensamiento mágico, todo lo que había se lo repartieron entre ellos, ahora van a venir nuevos inversores para alimentar a los que se nos cayeron en ese proceso de quedarnos con todo. No son creyentes, pero el inversor extranjero sería un paraíso futuro. Lo mío es todo, de lo que viene, si viene, les toca una parte a ustedes.