La revolución digital, tecnológica y de internet cambió radicalmente modos y formas en las que se desarrollan trabajos, industrias, oficios, contratos, intermediaciones y prestaciones de servicios. En el caso concreto, observamos que no hay subordinación técnica, porque cada usuario decide si toma o no el pedido, y decide el modo de realizarlo o transportarlo. Tampoco hay dependencia económica, porque el usuario puede trabajar el tiempo que quiere, sin tener ningún tipo exclusividad y pudiendo libremente realizar otras actividades económicas. Faltando la dependencia técnica y económica, ¿qué espacio queda para la subordinación jurídica? Objetivamente ninguno, no hay sanciones, y el usuario no renuncia al interés propio de llevar a cabo o no el negocio concreto.