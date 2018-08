El presidente del PRO santafesino, diputado Angelini, manifiesta que su bloque no aprobará el proyecto. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, no ve con buenos ojos el intento reeleccionista de su gobernador. El intendente de Santa Fe, José Corral, quien últimamente recibe muchos gestos de parte del presidente Mauricio Macri para representarlo como candidato a gobernador en el 2019, desliza que el Presidente no cree que sea este el momento oportuno. Otros problemas desvelan al ingeniero Macri. Por su parte, los distintos bloques del peronismo el jueves en conferencia de prensa anunciarían que son reformistas, pero no aprobarán este proyecto. Consultado, el diputado Rubén Giustiniani manifestó que no aprobará el proyecto del Ejecutivo y mencionó que le llama la atención que solo se trate el mensaje del Ejecutivo habiendo tres proyectos más.