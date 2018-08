Llegado a este punto, cabría aclarar algunas diferencias entre lo ocurrido en nuestro vecino y acá. Primero y principal, el cúmulo de cargos y condenas en el Lava Jato cayó en hombres y mujeres que eran parte del partido gobernante desde el 2002, o sea, el PT y sus aliados. Incluyendo al ex presidente Lula da Silva y varios de sus principales ministros. Si bien participaron diversas empresas, una de ellas por lejos fue la más activa y protagonista de esos pagos ilegales. Una compañía que por su tamaño como mínimo triplicó en poder económico a las empresas más grandes en Argentina. En nuestro país, las pruebas apuntan a funcionarios del gobierno anterior y que representan en la actualidad el sector político más abiertamente enfrentado a la administración de Cambiemos. Empezando por la negativa a darle en mano la banda y el bastón el 10 de diciembre del 2015. Por esas vueltas de la historia, el 10 de diciembre de 1983 el último presidente militar sí lo hizo con Alfonsín. Aun sabiendo que líder radical prometió y cumplió en impulsar el juicio a los ex comandantes y otros mandos militares superiores por temas de derechos humanos. En momentos en que las Fuerzas Armadas conservaban poder operativo y político, no como las ya decaídas pos 2003.