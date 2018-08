No deseo generar hastío en el lector efectuando una ciclópea reseña de los pronunciamientos vernáculos que han despuntado el instituto. Solo hemos de mencionar que nuestra Corte Federal, en el caso "Campbell Davidson c/ Provincia de Buenos Aires", entre muchos otros y en sintonía con lo resuelto por la Corte de Suprema de los Estados Unidos en el precedente "Bracy vs Gramley", disecó algunas de las condiciones para que los procesos y las sentencias judiciales puedan gozar de estabilidad. Sentó jurisprudencia afirmando que donde no hay más que un remedo de juicio, no hay acto jurisdiccional válido, destacándose su considerando 11 en cuanto alude a la sentencia dictada bajo la influencia del cohecho, violencia u otra maquinación, instituto ya previsto en el derecho romano, en el que se admitían acciones de revisión cuando aquella era emitida con base en sobornos de testigos, colusión u actividades dolosas.