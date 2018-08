Nunca me lo perdonaron. Agente del colonialismo inglés, del imperialismo americano, del Mossad. Cipayo. Gorila. Me dijeron de todo, pero era previsible. Los insultos de los peronistas, me los esperaba. Lo que no me esperé jamás fue la reacción de muchos no peronistas que, en lugar de discutir los argumentos del libro, que para eso estaban, me acusaron de padecer un TOC antiperonista y de ser un odiador serial, un promotor de la grieta. A ellos van dedicadas estas líneas, escritas mientras Amado Boudou prueba la cama de su celda y calcula qué se puede llevar del penal cuando se vaya, mientras siguen lloviendo arrepentidos y corruptos al juzgado de Bonadío, y mientras los cuadernos del Frente para la Gloria amenazan establecer un antes y un después de la corrupción en nuestro país. Son unas pocas sugerencias, seis, destinadas a que los peronistas racionales, honestos y republicanos que claman ser diferentes de Cristina recuperen la senda del bien guiados —ojalá— por el Santo Padre que vive en Roma.