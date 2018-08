3.En lo ético es aún más claro. Suele decirse que ese 16% de ciudadanos uruguayos que vive en el exterior tiene derecho a votar. No lo tienen porque la Constitución no se les atribuye. Pero, además, lo importante es el otro 84% de votantes, que vive en el país y asumirá las consecuencias de su voto. El ciudadano que reside en Miami o Barcelona por cierto merece todo el respeto de nuestro Estado y hasta la obligación de velar por él. Pero no puede ser que decida la suerte del país a distancia y no viva las consecuencias de su voto.