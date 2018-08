Anunciaron que vendrían los inversores y se terminaron llevando la que producimos y la que nos prestaron; que detendrían la inflación y la pobreza, ya queda de sobra claro que son apasionados por multiplicarlas. Las luces del final del túnel no las ve nadie, sencillamente porque no hay luces, ya que el túnel no es una coyuntura sino una concepción de la vida.