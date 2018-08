Para evitar que esto ocurra, el peronismo no alineado con Cristina tendrá que decidir: defender o entregar a la ex Presidenta. Si se inclina por respaldarla en el Senado, la suerte se subsumirá a la voluntad y los designios de la ex mandataria. Si optan por desaforar a la actual senadora y que la Justicia decida su suerte, el candidato —o los candidatos del peronismo— podría, incluso, contar con un recurso para exponer a Cambiemos: los cuadernos no sólo hablan de kirchneristas, hay más tela para cortar. La lucha contra la corrupción es tanto un capital con el que Cambiemos llegó al poder en 2015 y se legitimó en 2017 como un punto débil que lo puede hacer tambalear.