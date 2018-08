Porque mientras nosotras peleábamos para ampliar derechos en la calle, tuvimos que escuchar algunas manifestaciones de un país que ya no existe más. Que el preservativo y las pastillas no sirven para prevenir embarazos, que la violación intrafamiliar no es violación y que el aborto es un genocidio. Expresiones de una Argentina que se va a jubilar pronto para dar lugar a otra tierra. La que van a habitar mi hija Milagros y sus amigas, que además votan el año que viene. Es cuestión de tiempo. Las generaciones que vienen se van a sumar a la política con una mirada superadora.