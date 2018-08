Si bien no ha habido un debate específico sobre el tema en el seno de la Cámara alta, no es menos cierto que exponentes de esa línea de impunidad lo adelantaron públicamente como justificativo para descalificar los pedidos de desafuero respecto de los senadores Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner. El primero con sentencia definitiva, aunque no firme; la segunda, con imputaciones que aún no tienen calidad de sentencia. Pero esas diferencias procesales no constituyen impedimento alguno para que, en ambos casos, sea procedente el requerimiento judicial.