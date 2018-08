En esta pesadilla y al ver que lo que dicen los arrepentidos requiere ser confirmado en su verosimilitud, los atonitos abogados solicitan participar en esas reuniones secretas entre fiscal y arrepentidos; pero una voz en off, en el propio sueño, dice: "Señor, debería saber que el arrepentido es un imputado y no puede ser interrogado por las partes". El soñador, en voz alta dice: "Pero si él fuera un testigo yo podría interrogarlo, ¿cuándo podré interrogar a alguien que no siendo un testigo, tiene cierta obligación de decir la verdad? La respuesta en off no se hace esperar: "Nunca".