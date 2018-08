Otro dato significativo es que esta investigación judicial iniciada por el juez Claudio Bonadio, vinculada con anteriores causas penales que ya llevaron a la cárcel al ex ministro de Infraestructura, Julio De Vido, y a sus ex secretarios de Transportes, Ricardo Jaime, y de Obras Públicas, José López, a quienes acompaña ahora el ex secretario de Energía, Roberto Baratta, no son simples casos de corrupción individual, donde un grupo de funcionarios se enriquece ilícitamente, sino parte de una estructura y de una estrategia de acumulación de poder político y económico llevada adelante sistemáticamente desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional.