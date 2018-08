Primero destaca la periodista que Hamas habría tomado la decisión, en estos últimos días, de querer un arreglo con Israel que incluya un período de tregua de largo plazo (Hudna, que podría tardar hasta una década en el mundo perfecto, aunque sabemos que no ocurrirá). Pero destaca Yaari que el líder palestino del Hamas, Yehya Sinwar, elegido en febrero de 2017, está decidido a hacerlo desde una posición de fuerza e intransigencia para no mostrar "debilidad" con los otros jefes del enclave. Mostrar debilidad en estos momentos no es buena propaganda de cara a intentar hacerse con el poder total de las poblaciones palestinas. La respuesta sin duda será responder fuego con fuego.