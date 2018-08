Se recepta así la garantía constitucional de prohibición de doble persecución penal de los artículos 8º, párrafo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice: "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos", el artículo 14, párrafo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y de la misma reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 —art. 75, inc. 22 de la C. N.— (hasta entonces sólo se encontraba receptada de manera implícita en el artículo 33 de la C.N.).