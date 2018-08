Por otro lado, los debates, tanto en Diputados como en el Senado, fueron dejando muchas conclusiones. Escuchamos a especialistas de diferentes campos aportando su conocimiento y su experiencia, enriqueciendo nuestro saber. También soportamos disparates, como que "el profiláctico no sirve y no hay que usarlo", o que "el síndrome de Down es una enfermedad". O incluso hasta a bochornosas revelaciones, como la de aquella senadora que confesó no haber leído la ley pero que igual votaba en contra. En cualquier caso, todos testimonios que robustecieron la idea de que solo había un proyecto y una preocupación real sobre esta problemática, y que estaba del lado de los que no queremos seguir mirando para otro lado mientras se siguen muriendo mujeres en lugares no aptos para practicar un aborto. Siempre fuimos claros: el aborto es una situación dolorosa por la que nadie quiere pasar. Pero es una cuestión de salud pública que hay que encarar. El debate era y es, aborto legal o aborto clandestino. Y educación sexual para no llegar a esa situación. Aplicar la ley 26150 en todos los establecimientos educativos se hace imperioso. La misma ley que quienes que se oponen férreamente al proyecto IVE boicotearon una y otra vez, aunque ahora, de repente, hablen de "la necesidad de educar".