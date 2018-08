Crecer no es solo cambiar, es hacerlo con intención, asumiendo todo aquello que hay que dejar atrás para diseñar un futuro. Que las cosas no tengan hoy el curso que esperábamos no quiere decir que no puedan tenerlo en el futuro. Trabajemos juntos en la estructuración de un Estado con políticas públicas a la altura de los problemas, los deseos y las esperanzas de una sociedad que ve sus miserias y tiene los elementos para cambiar, para crecer.