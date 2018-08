Nunca termino de comprender para qué lado patean. Sí me llama la atención que, al final del camino, elijan preservar la figura de Cristina. Tan preocupados que parecen en evitar que este proceso no termine en un fiasco, deberían entender que la garantía para que esto no suceda es que le quiten los fueros a la expresidenta, procesada en tres expedientes diferentes como la jefa de una asociación ilícita organizada para robar al Estado y quedarse con la plata de la gente.