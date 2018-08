No sabemos cómo concluirá la sesión. Si algo advertimos en estos meses de manifestarnos juntas, es que la dirigencia está muy pero muy lejos de la calle, aunque la calle sea la de la puerta de acceso al Senado. Cómo será la negociación hasta último momento, qué cálculos que ya no son argumentos pesarán al final, no lo sabemos. Porque argumentos dimos los mejores, los dimos todos, y también logramos que finalmente nos vieran. Como fuerza política, fuerza de cambio en las relaciones de poder; como promesa y como amenaza. Amenaza de cambios radicales en las formas de convivencia, en las alianzas transversales, en el sostenimiento mutuo en la única revolución sin violencia: la revolución feminista.