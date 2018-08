La caja de Pandora se abrió. La magnitud de su contenido aún es difusa. Los icebergs suelen tener sólidos, amplios y profundos cuerpos subterráneos. El primer interrogante tiene que ver con la Justicia, es si la voluntad investigativa termina en el 2015. La Justicia siempre es clave, pero en esta instancia lo es más que nunca. Cuando la Justicia es desplazada de su rol como columna vertebral de la república por la corrupción, no solo no hay república sino que además nada es certero: no hay normas, no hay orden, todo termina inexorablemente en la descomposición social. Los cuadernos del kirchnerismo representan una oportunidad sí y solo sí no hay límites en la investigación de todos los componentes de la corrupción. Por ello, la pregunta tiene fuerza y debe tener respuesta. ¿La voluntad investigativa termina en el 2015?