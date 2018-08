La democracia en Bolivia empieza a mostrar síntomas preocupantes al haber entrado en una etapa de confrontación preelectoral que no cesará hasta octubre del 2019. Hay manifestaciones de violencia gubernamental como rasgos de sumatoria del poder público, que no deberían ir en ascenso. Las protestas ciudadanas en defensa del resultado del referéndum constitucional del 2016 (21F), que expresó un rechazo a la cuarta reelección consecutiva del presidente Evo Morales, son atacadas por el gobierno al punto de que ha sido el mismo mandatario, entre otras declaraciones desafortunadas, quien llamó a los cocaleros de Yungas a sacar a chutazos a los que se movilicen con ese argumento. También dirigentes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) han formulado expresiones desafiantes, incluso prohibiendo pancartas con "Bolivia dijo no".