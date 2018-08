Cabe reflexionar también sobre ciertas opiniones que pretenden poner en superficie el tema del aborto no punible, cuyos supuestos están vigentes en el país desde 1921 y con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció los alcances. Es necesario clarificar qué estamos debatiendo: la despenalización y la legalización. No hay que imaginar escenarios de abuso de IVE y como se ha dicho, que será usado como método anticonceptivo. No hay que tener temor a la libertad de las mujeres. No hay que eludir la ampliación de derechos. Pongamos atención —y tengámosles miedo— a los derechos que los hombres no tienen y ejercen. Como obligar a sus parejas a no usar métodos anticonceptivos o no usar preservativo.