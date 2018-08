Sin dudas el año 2018 será recordado como el momento en el que la agenda de la salud pública en la Argentina tomó un lugar fundamental. No solo en los medios de comunicación masivos, sino en las calles, en las escuelas y en todo ámbito social. El envío por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de interrupción del embarazo y la sola mención por parte del Presidente de la palabra "aborto" en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación son dos hechos inéditos en nuestra historia como país. Más aún si se toma en cuenta que el partido de gobierno y sus principales funcionarios, incluido el Presidente, se manifestaron abierta y públicamente en contra. No obstante, el proyecto se envió, se aprobó en Diputados con total libertad de conciencia y en horas más se define si será ley o no. Sin lugar a dudas, sea cual sea el resultado, se puede afirmar que la sociedad en su conjunto se benefició. Un tema del que no se hablaba fue tapa de diarios y ocupó minutos en la televisión. Se hizo visible un reclamo de años y se expuso una problemática social, cultural y sanitaria que allana el camino a futuras soluciones.