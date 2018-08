La permanente e invariable calificación de persona humana que le atribuye el Código Civil al niño por nacer, a partir de la concepción, rechaza la absurda teoría de que solo adquiere ese carácter a partir de una cierta etapa, arbitrariamente establecida, del embarazo de la madre. La ley no hace ninguna distinción sobre el desarrollo del embarazo para otorgarle el carácter de persona humana al niño por nacer y parece aquí oportuno recordar el principio jurídico de que no debemos distinguir donde la ley no distingue.