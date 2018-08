No obstante que la Ley del Colaborador Premiado en Argentina no es de las mejores, no será ninguna sorpresa que la cantidad de arrepentidos (yo los llamaría de imputados protegidos) aumente considerablemente al observarse que quien ayuda obtiene ventajas procesales y sobre todo que quien demore a colaborar tendrá muy poco para aportar respecto de lo que la Justicia no sepa.