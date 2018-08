Si bien la ausencia de los originales puede dificultar peritaciones caligráficas que podrían realizarse para determinar la antigüedad de la escritura y la autoría escritural de lo allí redactado, no debe perderse de vista que en sí esas anotaciones no prueban nada, sino que el contenido del relato debe ser acreditado mediante otras evidencias que deben recopilarse. En esto da lo mismo que el relato conste en una escritura notarial, en un texto original o bien en una fotocopia, porque estos textos no prueban la verdad de lo que se cuenta, aunque sean ratificados por su autor.