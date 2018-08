Un argumento menos para justificar el aborto.

Es decir, sin su madre, mejor sin el territorio (cuerpo) de la mujer, no puede sobrevivir ni un segundo, por ende, no tiene independencia, por lo tanto, no es un ser humano, es solo un proyecto, un borrador. Su sistema nervioso no está desarrollado lo suficiente como para arreglárselas solito fuera de la matriz. Absolutamente cierto, sin duda alguna; claro que eso no lo convierte en un montoncito de células tratando de ordenarse, que no tengan que ver con un ser humano.